«Уфа» 75 минут играла с «Уралом» вдесятером и смогла сохранить нулевую ничью

фото: ФК "Уфа"

Футбольный клуб «Уфа» в гостях смог сохранить нулевую ничью с «Уралом», сыграв почти весь матч в меньшинстве. Встреча прошла в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги.

Башкирская команда потеряла игрока уже на 15-й минуте. На красную карточку нарвался бурундийский опорник Парфе Бизоза. Новичок «Уфы» у центрального круга наступил на колено Павлу Погребняку. Под занавес первого тайма тренер уфимского клуба Рашид Рахимов сделал еще и вынужденную замену. Вместо ушедшего с поля из-за травмы Остона Урунова вышел Вячеслав Кротов.

Несмотря на игру в меньшинстве, «Уфа» отыграла матч «на ноль» и даже время от времени огрызалась на половине поля соперника.

После 21-го тура РПЛ команда из башкирской столицы занимает 14-е место со стольким же количеством очков.