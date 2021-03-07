У башкирского депутата арестовали дом за невыплату алиментов двухлетней дочке

фото: ФССП РБ

В Миякинском районе Башкирии у депутата арестовали земельный участок и жилой дом за невыплату алиментов двухлетней дочке. Об этом сообщила федеральная служба судебных приставов.

Как пояснили в ведомстве, 29-летний госслужащий задолжал ребенку 162 тысяч рублей. Пристав подал рапорт, чтобы привлечь молодого мужчину к уголовной ответственности, однако столкнулся с препятствием в виде неприкосновенности депутата.

– В ходе получения ответов с регистрирующих органов было установлено, что мужчина имеет неприкосновенность, так как занимает должность депутата. В связи с этим дело было перенаправлено в Следственный комитет по Альшеевскому району, – отметили в ФССП.

В итоге сотрудник службы смог вынести постановление об аресте земли и жилого дома на сумму в 230 тысяч рублей. Исполнительное производства все еще не закончилось, однако в ФССП заявили, что оно у них находится на контроле.