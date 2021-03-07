МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Башкирии 8 марта

В Башкирии обещают сильную метель Фото: Олег УКЛАДОВ

Международный женский день в Башкирии может омрачить погода. Об этом предупредили в МЧС республики.

Завтра, 8 марта, утром и днем местами по региону прогнозируется метель. Южный и юго-западный ветер может усилиться до 16-21 метров в секунду. Вместе с этим на автодорогах возникнут заносы, снежные накаты и гололедица. К тому же ожидается ухудшение видимости– до 500 метров и менее.

В целом в республике ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью составит -13,-18° (при прояснениях до -25°), днем -2,-7°.