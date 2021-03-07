Число жертв коронавируса в Башкирии вплотную приблизилось к 300

Прямо сейчас 268 ковид-положительных пациентов находятся в больницах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 297 человек. За сутки жертвами инфекции стали еще четыре жителя республики. Актуальную статистику 7 марта опубликовал региональный оперштаб.

За все время в Башкирии было подтверждено 29 524 случая COVID-19. Суточный прирост зараженных составил 131 человек. Выздоровели при этом еще 112 пациентов, всего после лечения было выписано 23 873 жителя.

Прямо сейчас носителями коронавируса в республике являются 5 354 человек: 268 лежат в ковид-госпиталях, остальные 5 086 переносят инфекцию в легкой форме, находясь дома на самоизоляции.