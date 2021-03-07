В Уфе без вести пропал 38-летний Сергей Рыжков

фото: "Лиза Алерт"

В Уфе заявили о начале поисков без вести пропавшего Сергея Рыжкова. Как сообщили в организации «Лиза Алерт», 38-летний мужчина перестал выходить на связь с близкими 6 марта. Сейчас волонтеры прочесывают город. Они полагают, что уфимец может находиться в любом из районов. Активистам требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост – 175 см, плотное телосложение, русые волосы, карие глаза.

Был одет в темно-синюю куртку, серые спортивные штаны, темно-синие кроссовки и темно-синюю шапку.

Всех, кто видел Сергея Рыжкова или знает о его местонахождении, просят обратиться по одному из телефонов: 8(800)700-54-52 («Лиза Алерт») или 112 (экстренная служба).