Житель Башкирии потерял супругу во встречном ДТП на трассе

фото: ГИБДД РБ

6 марта в Белорецком районе Башкирии произошло встречное ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в полдень на 103 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Там столкнулись встречные Hyundai Solaris и Volkswagen Touareg. Погибшая на месте происшествия 59-летняя женщина сидела на пассажирском сиденье первого авто. За рулем находился ее 61-летний муж – его с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. Известно, что супружеская пара проживала в городе Межгорье.

Напомним, минувшей ночью в Иглинском районе республики столкнулись две фуры и туристический автобус. Два человека погибли до приезда медиков.