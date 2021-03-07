СК возбудил уголовное дело по факту пожара в Уфе, где погибли двое взрослых и ребенок

фото: СК РБ

Следственный комитет по Калининскому району Уфы возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам по факту пожара, в котором погибли двое взрослых и 12-летний ребенок.

Напомним, пожар произошел минувшей ночью в «девятиэтажке» по улице Ферина. Огонь вспыхнул на четвертом этаже жилого дома. Спасатели эвакуировали из здания 150 человек. Сотрудники МЧС обнаружили в загоревшейся квартире тела троих погибших – двух женщин и 12-летнего ребенка.

– В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания, допрашиваются очевидцы и жильцы дома, – передали в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

Там добавили, что расследование уголовного дела находится на контроле у регионального руководства правоохранительного органа.