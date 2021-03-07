Количество погибших в ДТП с фурами и туристическим автобусом под Уфой увеличилось до двух человек

фото: ГИБДД РБ

В ДТП с двумя фурами и автобусом, которое произошло минувшей ночью в Иглинском районе Башкирии, скончались оба водителя грузовиков. Ранее сообщалось только об одном погибшем.

Дорожный инцидент произошел на 1496 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. Там столкнулись два груженых КамАЗа. Одним управлял 33-летний житель Саратовской области, другим – 56-летний мужчина из Ставропольского края, оба шоферов от полученных травм скончались на месте.

фото: ГИБДД РБ

После того как грузовики столкнулись, в один из них врезался туристический автобус. В его салоне находилось 39 пассажиров, в том числе 11 детей и подростков. Они возвращались в Уфу из города Златоуста Челябинской области. Все, кто находился в салоне автобуса, выжили. Травмы получили только водитель и 12-летний мальчик.

– Позже из Уфы приехал резервный автобус, который забрал пассажиров и доставил в конечный пункт, – отметили в ГИБДД.

Сейчас инспекторы дорожной полиции ведут расследование, чтобы установить причины и обстоятельства ДТП.