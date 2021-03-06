Под Уфой столкнулись две фуры и пассажирский автобус: есть погибший

Фото: ГИБДД по РБ

Крупное ДТП произошло в Иглинском районе Башкирии: там в 23.40 столкнулись две грузовые фуры и пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Уфа - Таганай». По предварительной информации в ДТП погиб один из водителей фур, еще несколько человек, включая ребенка, получили различные травмы и обратились за медицинской помощью. По данным МВД по Башкирии, в автобусе находились 38 пассажиров, из которых 11 – дети и подростки.

Сейчас на месте аварии работают дорожные полицейские, медики и другие экстренные службы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.