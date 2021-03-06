Следком Башкирии проверит историю с обрушением крыши сельской школы

Следком Башкирии установит причины, из-за которых обвалилась крыша школы в Абзелиловском районе

Следком Башкирии установит причины, из-за которых обвалилась крыша школы в Абзелиловском районе республики.

СУ Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан сообщает, что неприятный инцидент произошел днем 5 марта. В одноэтажном здании школы, расположенной в деревне Самарское отделение совхоза, обвалилась крыша. К счастью, в момент обрушения в кабинете не проходили занятия – внутри находились только технические работники. Никто из них не пострадал.

Сейчас сыщики устанавливают, из-за чего могла обвалиться крыша в здании действующей школы. Расследование находится на контроле высших чинов Следкома Башкирии.