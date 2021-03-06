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На Башкирию обрушится снегопад и морозы

Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие три дня
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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В ближайшие дни в Башкирии ожидается прохладная и снежная погода.

В ближайшие дни в Башкирии ожидается прохладная и снежная погода.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Башкирии ожидается прохладная и снежная погода.

В ближайшие выходные и праздничные дни жителей Башкирии ждет уж совсем не весенняя погода. 7 марта температура воздуха ночью опустится до -25 градусов. Днем потеплеет до -11. В праздничный день 8 марта ночью в республике похолодает до -23. Днем воздух прогреется до -7.

Все два дня в Башкирии ожидаются сильные осадки и даже метель. На дорогах возможно образование снежного наката и гололедицы. Также водителей предупреждают о возможном снижении видимости на дорогах из-за сильного снега.

Похожая погода сохранится в регионе и 9 марта, в первый рабочий день новой недели.