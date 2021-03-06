Уфимские коммунальщики проверили 4 тысячи люков

Уфимские коммунальщики после просьбы Сергея Грекова проверили состояние 4 тысяч люков на улицах города

Уфимские коммунальщики после просьбы Сергея Грекова проверили состояние 4 тысяч люков на улицах города.

Поручение устроить внеплановую проверку люков Греков дал во время оперативного совещания. Вообще, коммунальщики должны обходить инженерные объекты не реже, чем раз в две недели. В период праздников или каникул частота проверок увеличивается.

В городской администрации рассказали, что сотрудники муниципальных «Уфимских инженерных сетей» проверили 4 тысяч люков тепловых камер.

Чиновники также подчеркнули, что крышки люков пропадают из-за воровства граждан, которые после сдают их на металлолом. На открытые колодцы уфимцы могут жаловаться у свою управляющую компанию (если люка нет во дворе), диспетчерскую МУП УИС (246-37-33), диспетчерскую МБУ УЖХ (235-48-00) или в диспетчерскую «Уфаводоканала» ( 8-965-935- 4-888)