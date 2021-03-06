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«Держи!»: вахтовик из Башкирии зарезал бывшую жену за измену

Мужчина был сильно пьян
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Житель Альшеевского района Башкирии зарезал бывшую гражданскую жену, которая изменяла ему

Житель Альшеевского района Башкирии зарезал бывшую гражданскую жену, которая изменяла ему

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Альшеевского района зарезал бывшую гражданскую жену, которая изменяла ему, пока он был на заработках.

Началась история с того, что мужчина в компании гражданской жены и еще нескольких собутыльников распивал спиртное. Ближе к концу встречи гости разошлись по разным комнатам, а несчастный вахтовик подошел к лежащей на диване экс-супруге и предложил вновь начать жить вместе. Женщина отказалась, а для убедительности и вовсе заявила, что беремена от гражданина, с которым изменяла вахтовику, пока тот был на заработках.

Обезумивший от злости мужчина схватил самодельный нож и с криком «Держи!» ударил им женщину в живот. После этого он положил орудие убийства на стол и ушел спать. Бывшая супруга вахтовика также пошла спать и легла рядом со своей подругой в соседнем комнате. На утро вторая женщина обнаружила рядом с собой окровавленное тело.

Вскоре убийцу задержали. Во время расследования вахтовик активно сотрудничал со следствием, а в суде признался, что не хотел убивать бывшую жену. В итоге он получил семь лет тюремного заключения в колонии строгого режима.

Криминал