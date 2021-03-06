Днем 6 марта в Уфе эвакуировали торговый центр «Планета»

Днем 6 марта в Уфе эвакуировали торговый центр «Планета».

Предпраздничный шоппинг для посетителей уфимского ТЦ «Планета» был испорчен – днем 6 марта из здания эвакуировали весь персонал и посетителей. Внутри зазвучало тревожное сообщение, требующее покинуть помещение, а к самому торговому центру немедленно приехали сотрудники МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан корреспонденту «КП-Уфа» сообщили, что на месте произошла сработка речевого информатора. Спасатели прибыли к месту, но не обнаружили признаков горения. Тем не менее, из торгового центра эвакуировали порядка 2,5 тысяч человек.