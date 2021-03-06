Погода в Башкирии на 7 марта

В воскресенье, 7 марта в Башкирии ожидается прохладная и снежная погода.

По данным Башгидромета, предпраздничный день в регионе будет довольно прохладным. Температура воздуха ночью по республике может упасть до -25 градусов. Днем потеплеет до -11. Также в регионе ожидаются осадки – местами снег будет сильным. Водителей предупреждают об ухудшении видимости на дорогах и снежном накате.

В Уфе будет теплее, чем в среднем по Башкирии. Ночью похолодает лишь до -15, а днем воздух прогреется до -8 градусов. Осадки и сильный ветер в столице республики не прогнозируются.