В МВД Башкирии закупают 50 веб-камер на 200 тысяч рублей

МВД Башкирии закупает 50 веб-камер для нужд работы министерства

МВД Башкирии закупает 50 веб-камер для нужд работы министерства.

Из-за коронавируса многие ведомства вынуждены работать в дистанционном режиме. Сейчас уже никого не удивишь «удаленкой» - по «Zoom» общаются как школьники, так и министры.

В МВД Башкирии решили обновить парк компьютерной техники и объявили о покупке сразу 50 веб-камер для нужд ведомства. Стражи порядка непривередливы – им достаточно устройств с CMOS матрицей как минимум в 1,3 мегапикселя и разрешением 1280 на 720. Работать камеры должны через USB-интерфейсы. Также отдельно отмечено, что провод камеры должен быть не короче 30 сантиметров, а в само устройство должен быть встроен микрофон.

Предоставить камеры для полицейских готовы как минимум семь компаний. Предполагается, что в среднем стоимость одного девайса будет составлять четыре тысячи рублей. Всего на покупку камер в МВД готовы потратить 200 тысяч. Сейчас специальная комиссия рассматривает итоги аукциона, который провели пятого марта.