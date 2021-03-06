Радий Хабиров заявил, что до конца 2021 года в Башкирии появятся еще 800 новых дорожных камер

Радий Хабиров заявил, что до конца 2021 года в Башкирии появятся еще 800 новых дорожных камер.

Напомним, что ранним утром шестого марта глава республики уехал в путешествие по Башкирии вместе со своей женой. Позже он сообщил, что приехал в Мелеузовский район.

По дороге Хабиров записал небольшое видео, в котором рассказал, как будет снижать смертность на дорогах региона.

- До конца года 800 камер мы поставим вдоль основных трас. Пусть на меня не обижаются. Все это сделано для того, чтобы родители возвращались домой и обнимали своих детей, - обратился к гражданам руководитель региона.

Также Хабиров отметил, что на него произвели впечатления новые коричневые дорожные знаки, на которых в Башкирии указывают направление и расстояние до туристских объектов.