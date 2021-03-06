На заснеженной трассе в Башкирии погибла 25-летняя девушка

В ДТП в Абзелиловском районе Башкирии погибла 25-летняя девушка.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что смертельная авария произошла днем пятого марта на 94 километре трассы Серменево-Амангильдино-Баймак. По неизвестным пока причинам на заснеженной дороге столкнулись ВАЗ-2110, которым управлял 21-летний парень, и УАЗ «Патриот», за рулем которого был 73-летний водитель.

В результате столкновения 25-летняя пассажирка «десятки» погибла на месте. Также травмы получили 48-летняя пассажирка и двухлетний ребенок из салона отечественной легковушки. Автоинспекторы отметили, что малолетний пассажир не получил серьезных травм благодаря автокреслу.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали 12 аварий, в которых погибли четыре человека и еще 19 получили травмы.