С помощью приложения теперь легко убедиться в подлинности подарка

Любовь сложно подделать, а вот парфюм, шерстяное пальто или кожаные «лодочки» – вполне воможно, чем и занимаются некоторые «коммерсанты» в кустарных условиях. Самое неприятное, что можно себе представить накануне 8 марта – это праздник весны, испорченный контрафактным подарком. Как не попасть впросак?

В нашей стране 8 марта остается проверкой на прочность, пожалуй, для каждого мужчины. Многие отлично знают цену этому празднику. Что тут говорить: не ударить в грязь лицом 8 марта, означает обеспечить себе целый год спокойной жизни. Так думают прагматики, но и романтикам есть, о чем задуматься. Ведь главное, чтобы весну ваша любимая встретила в хорошем настроении. А для этого все средства хороший: духи, платье, туфли и даже летние шины, если рядом с вами заядлая автолюбительница. На выбор подарка всегда мало времени, поэтому здесь легко совершить промах.

Взять те же духи. Мало кто разбирается, а как отличить поддельный парфюм от настоящего, а потому – приходится слоняться часами по магазинам, сканировать взглядом этикетки, пытаясь определить качество стекла у флакона, и вести задушевные разговоры с продавщицами в надежде увидеть правду в их глазах. Все правильно - ведь именно на рынке парфюмерии до сих пор встречается много контрафакта. За вторую половину 2019 года и первую половину 2020-го в России было продано фальшивой парфюмерии на 5,6 млрд рублей. Подделку любимая распознает сразу. И не важно, сколько тысяч рублей вы заплатите за шедевр нелегальной парфюмерии: аромат уйдет быстро, а неприятный осадок останется.

К счастью, теперь даже у тех, кто не способен отличить «Шанель» от псевдоаромата, есть возможность проверить свой подарок на подлинность. С 1 октября 2020 года в России введена обязательная маркировка парфюмерной продукции. Теперь, чтобы узнать происхождение любого пузырька, достаточно воспользоваться приложением «Честный знак», которое можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. Открыв приложение, необходимо запустить процесс сканирования и навести экран смартфона на специальную маркировку на упаковке - уникальный код Data Matrix, который присваивается каждому флакончику. После этого на экране смартфона появится информация о товаре – откуда привезен и другие полезные сведения. Остается только сравнить данные о товаре в приложении - и на этикетке в магазине, чтобы определить, что на самом деле находится перед вами. Точно так же можно узнать «подноготную» любых туфель и даже пальто.

Маркировка верхней одежды стала обязательной в России с 1 января 2021 года, обуви – с 1 июля 2020-го. Как и с парфюмом, с такими подарками тоже легко ошибиться. На этикетке облюбованной вами вещи может быть написано – 100%-я кожа, но определить это с ходу способны только знатоки выделки и раскроя коровьих шкур. По факту кожа может оказаться экокожей или вовсе дермантином, а шерсть - хитрой смесью синтетики и натуральных волокон. Когда подруга жизни осмотрит брендированное элегантное пальто и увидит торчащие нитки, у нее возникнут вполне обоснованные подозрения, а следом — и разочарование.

Покупка летних шин требует не меньшей осмотрительности — даже если ваши мысли заняты совсем другими материями. С прошлого года все шины и покрышки подлежат маркировке, поэтому достаточно взять себя в руки, на секунду забыть о любимой, для того чтобы воспользоваться приложением «Честный знак» и убедиться в подлинности подарка. И все-таки ограничиваться шинами в качестве подарка на 8 марта не стоит - даже самыми безопасными на свете. Впрочем, здесь уже можно положиться на интуицию. В конце концов, подделывать цветы еще никто не научился.