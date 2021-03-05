«Милые наши»: глава Башкирии опубликовал трогательный пост

Фото со страницы Радия Хабирова Вконтакте

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 5 марта, решил еще одним способом поздравить жительниц республики. Руководитель региона опубликовал вид из окна Белого дома, заметив, что даже закат выглядит по-праздничному.

«В преддверии 8 Марта даже закат золотой... С наступающим, милые наши!», – прокомментировал он фотографию.

Подписчики в социальных сетях одобрили поздравление, поблагодарив Радия Хабирова за внимание.

«Спасибо, Радий Фаритович! Здоровья вам и терпения, все будет хорошо», – написала одна из местных жительниц.