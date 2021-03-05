В Башкирии срочно объявили поиски пропавшего 16-летнего подростка

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт в Башкирии»

Сегодня, 5 марта, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» опубликовали сообщение о пропаже 16-летнего подростка из Уфы. Информации о местонахождении Александра Гунькина нет с 20 февраля, уточняется в опубликованных данных. В настоящий момент к поискам привлекли полицию и волонтеров, требуется помощь неравнодушных.

Приметы: рост -175 см среднее телосложение, русые волосы, карие глаза.

Был одет в день исчезновения: черная короткая куртка с капюшоном, черные трико, черные кроссовки, черная шапка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем подростке или можете помочь с его поисками, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.