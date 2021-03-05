Уфа готова потратить на строительство водовода и канализации 7,7 млрд рублей

На строительство канализационного коллектора предусмотрено почти 4 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление уфимского капитального строительства объявило тендеры на создание трех объектов ЖКХ. Совокупная стоимость госконтрактов составляет 7,75 млрд рублей.

Согласно информации на портале госзакупок, 2,6 млрд рублей планируется потратить на строительство водовода в Кировском и Демском районах города, 3,98 млрд рублей на канализационный коллектор и 1,16 млрд рублей на насосную станцию в Ленинском районе.

Как пояснил «Ъ-Уфа», работы будут проводиться в рамках национального проекта «Стимул». Финансирование обеспечит бюджет Башкирии. По контрактам, исполнители должны завершить строительство всех объектов до 31 октября 2023 года.