В Башкирии женщину насмерть забили отверткой прямо в собственном доме

Ближайшие 19 лет убийца проведет за решеткой в колонии особого режима

В одном из сел Абзелиловского района Башкирии местный житель забил пожилую женщину отверткой. Пенсионерка застала 55-летнего мужчину, когда он обкрадывал ее дом.

Преступление произошло в марте 2020 года. Обвиняемый проник в дом односельчанки, пока ее там не было, и украл оттуда тысячу рублей и бутылку спирта. Когда вор покидал жилище, его застала врасплох 80-летняя хозяйка. Испугавшись изобличения, мужчина достал отвертку и несколько раз ударил бабушку в область грудной клетки. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Правосудия злоумышленнику избежать не удалось. Полицейские оперативно его нашли и задержали. Следственный комитет возбудил против мужчину уголовное дело об убийстве и разбое.

– Обвиняемый частично признал вину в совершенных преступлениях, ранее он неоднократно судим за совершение особо тяжких преступлений, – передали в прокуратуре.

Верховный суд приговорил убийцу к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима.