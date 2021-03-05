Метель со снегопадом продолжат бушевать в Башкирии как минимум еще день

Спасатели предупредили о сильном ветре в Башкирии Фото: Олег УКЛАДОВ

Метель, снегопад и сильный ветер сохранятся на территории Башкирии как минимум до вечера 6 марта. Об этом предупредили в МЧС республики.

– По югу ожидается сильный снег, метель при усилении ветра до 17 метров в секунду, ухудшение видимости до 500 метров и менее, – передали в аварийном ведомстве.

В МЧС добавили, что на дорогах также возникнут снежные заносы, накат и гололедица.

По данным Башгидромета, грядущей ночью температура воздуха в регионе составит -14,-19° (по югу до -9). Днем потеплеет до -2,-7°.