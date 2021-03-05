Бывшая сотрудница башкирской полиции сливала данные о мертвецах ритуальщикам

Осужденная не смогла опротестовать приговор в Верховном суде

Верховный суд Башкирии утвердил приговор экс-сотруднице полиции Ишимбайского района, которая передавала информацию об умерших людях ритуальному салону. Ранее городской суд приговорил ее к трем с половиной годам условного срока и оштрафовал на 249 тысяч рублей. Осужденная подала апелляцию, однако Верховный суд занял позицию гособвинения и оставил вердикт предыдущей инстанции в силе.

– Сотрудница дежурной части районного отдела полиции с 2016 по 2018 года передавала работнику салона ритуальных услуг […] данные о зарегистрированных на территории Ишимбайского района фактах смерти, – озвучили материалы дела в республиканской прокуратуре. –Указанные сведения поступали в ритуальный салон. За предоставление этой информации и адресов она получала денежное вознаграждение.

Всего ритуальщики перечислили бывшей сотруднице полиции 83 тысяч рублей.