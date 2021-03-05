Башкирской активистке Рамиле Саитовой продлили арест до 6 мая

фото: Рамиля Саитова // vk.com

Кировский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест башкирской активистке Рамиле Саитовой еще на два месяца – до 6 мая 2021 года. К этой дате общественница проведет в СИЗО уже полгода. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба суда.

Напомним, Саитова является фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Поводом для этого стали публикации в соцсетях, в которых активистка требовала снести православные кресты на Урале. Следователи задержали ее 5 ноября. Под стражу женщину заключили спустя два дня.