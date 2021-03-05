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Коронавирус Covid-19

В Башкирии 290 человек скончались от коронавируса

За сутки жертвами инфекции стали еще два человека
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прямо сейчас от коронавируса лечатся ровно 5400 жителей республики

Прямо сейчас от коронавируса лечатся ровно 5400 жителей республики

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 290 человек. Еще две смерти, вызванные инфекцией, было подтверждено за прошедшие сутки. Об этом 5 марта сообщило министерство здравоохранения республики.

За все время в регионе было выявлено 29 259 случаев COVID-19, у 133 жителей нашли инфекцию за минувшие 24 часа. Всего выздоровело 23 571 пациента, суточный прирост выписанных после лечения составил 223 человека.

Активными носителями коронавируса прямо сейчас являются 5 400 жителей республики.