В Башкирии 290 человек скончались от коронавируса

Прямо сейчас от коронавируса лечатся ровно 5400 жителей республики

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 290 человек. Еще две смерти, вызванные инфекцией, было подтверждено за прошедшие сутки. Об этом 5 марта сообщило министерство здравоохранения республики.

За все время в регионе было выявлено 29 259 случаев COVID-19, у 133 жителей нашли инфекцию за минувшие 24 часа. Всего выздоровело 23 571 пациента, суточный прирост выписанных после лечения составил 223 человека.

Активными носителями коронавируса прямо сейчас являются 5 400 жителей республики.