Стало известно, зачем в Уфу приехал бывший министр обороны Анатолий Сердюков

Сердюков посетил завод Гидравлика

Сегодня, 5 марта, с рабочим визитом в Уфу приехал индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» и бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Об этом сообщил телеграм-канал «Подслушано в Башкирии». Там отметили, что топ-менеджер встретился с главой республики Радием Хабировым и посетил завод Гидравлика.

– Сказал, что часто бывает в нашем городе - 3-4 раза в год , и преображения ему нравятся, – передал слова Сердюкова телеграм-канал.

Анатолий Сердюков действительно часто бывает в башкирской столице. Последний раз он приехал сюда в октябре 2020 года – на заседание Межведомственной комиссии по вопросам развития сотрудничества республики и «Ростеха».

Тем временем в Уфе фиксируются небывалые для обеденного времени пробки – «Яндекс» показывает 6-7 баллов. Затруднения движения наблюдаются на улицах Революционной Октябрьской Революции, Зорге, Бессонова, Менделеева, Бакалинской и частично на проспекте Октября.