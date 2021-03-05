Более 40% взрослого населения Башкирии являются курильщиками

41% жителей Башкирии - курильщики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии больше третьи – 41% – взрослого населения являются потребителями табака. Такие данные приводит министерство здравоохранения республики в отчете за третий квартал 2020 года.

Из документа Минздрава также следует, что в регионе всего лишь 5,6% граждан, участвующих в эпидемиологическом мониторинге, «привержены здоровому образу жизни».

– В виду принятых карантинных мер, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекцией COVID-19 был ограничен активный досуг населения. Все мероприятия были переведены в интерактивный режим, – отметили в ведомстве.