В Уфе пакет с живыми щенками выкинули в канализацию

В Уфе пакет с живыми щенками неизвестные выкинули прямо в ливневую канализацию.

В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили, что жуткий случай произошел в столице на улице Яровой. Местная жительница сообщила спасателям о пакете с щенками, который неизвестные люди выкинули в сток ливневой канализации. Оказавшиеся рядом мамочки с колясками попытались помочь собакам, но сами справиться не смогли.

В итоге на место выехали спасатели. Нескольких щенков они вытащили с помощью удавки. Для того, чтобы добраться до остальных, специалистам пришлось специнструментом разрезать решетку «ливневки». По окончанию операции по освобождению кутят всех щенков передали женщине, которая вызывала спасателей.