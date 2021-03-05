Экс-пристава в Уфе посадили на 7 лет за крупное мошенничество

Экс-пристава отправили за решетку

В Уфе бывшего судебного пристава отправили в колонию на 7 лет за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Как пояснили в правоохранительном ведомстве, у 31-летнего экс-сотрудника ФССП находилось исполнительное производство о взыскании с уфимки задолженности в размере 33 тысяч рублей. У женщины не было имущества для погашения долга, и в апреле 2016 году производство было окончено. Четыре месяца спустя пристав внес незаконное постановление о взыскании с должницы сбора на 240 тысяч рублей. Он пообещал ей, что дело закроют только в том случае, если деньги будут переданы лично ему.

– Полученными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, – отметили в прокуратуре.

Обвиняемый, которого, как оказалось, ранее уже неоднократно судили за коррупцию, не признал вину в преступлении. По совокупности приговоров Калининский райсуд Уфы приговорил его к 7 годам лишении свободы в колонии общего режима.