В 2020 году башкирские медики за работу с COVID-19 получили 5,4 млрд рублей

1,4 млрд рублей выделила республика на выплаты медикам за работу с ковидом

В Башкирии по итогам 2020 года медики за работу с ковид-положительными пациентами в общей сложности получили 5,4 млрд рублей стимулирующих выплат. Об этом сообщили 4 марта, на заседании коллеги министерства здравоохранения республики.

– На стимулирующие выплаты по COVID-19 медицинским работникам было выделено 5,7 млрд рублей, выплаты работникам «на руки» составили 5,4 млрд рублей, в том числе из средств федерального бюджета 4 млрд. рублей, из средств республики 1,4 млрд. рублей, – передала пресс-служба ведомства.

В Минздраве также отметили, что с апреля по декабрь ковидные выплаты получили 25 320 медиков.