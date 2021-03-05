Житель Уфы уклонился от уплаты крупной суммы налогов и попал под суд

Фото: Рустем Ахунов

На днях следком по Башкирии передал в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Уфы, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По версии следователей, уфимец продавал земельные участки в Уфимском районе республики, а о налогах и не думал.

В пресс-службе СКР по Башкирии сообщают, что согласно версии сыщиков, мужчина купил несколько земельных участков в районе Шмидтово за 3,6 млн рублей. Дело было еще в 2014-2016 годах. Чуть позже, в период с 2016 по 2018 годы он распродал уже за 77 млн рублей. Но в декларации о доходах он не стал указывать полученный доход и вскоре попал в поле зрения правоохранительных органов.

Сумма неуплаченных налогов составила более 9,5 млн рублей. К слову, обвиняемый признал свою вину. До решения суда, его имущество общей стоимостью 9,8 млн рублей было арестовано.