В Уфе осудили организаторов незаконных казино, работавших по необычной схеме

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Накануне в Уфе вынесли приговор организованной группе из шестерых местных жителей, которых обвиняли в незаконной организации азартных игр и нарушении авторских прав. Как сообщает пресс-службе следкома по Башкирии, осужденные так и не признали свою вину и, в зависимости от роли каждого в преступной схеме, получили различное наказание. Примечательно, что реальный срок лишения свободы не получил ни один из фигурантов. Приговор пока в законную силу не вступил.

По версии следствия, незаконные казино работали с 2017 по 2019 годы. За это время преступная группа заработала более 96 млн рублей. Самое интересное в этой истории – прикрытие, которое выбрали себе злоумышленники. Они открыли официальную букмекерскую фирму и принимали ставки на погоду. По городу было разбросано восемь таких контор. На самом деле внутри каждого из помещений находились игровые автоматы.

-Организатором преступной группы были четко распределены роли и обязанности между ее участниками для выполнения конкретных функций были назначены руководители каждого игрового клуба, которые осуществляли общее руководство, подбор и обучение персонала, а также выполняли обязанности администраторов, консультируя игроков заведения о способе игры на букмекерских терминалах, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

Суд признал лжебукмекеров виновными и назначил им условные сроки лишения свободы – от 2,5 до 5 лет со штрафами от 250 до 600 тысяч рублей.