В Уфе участок на проспекте Салавата Юлаева будут перекрывать по ночам до апреля

Ремонт транспортной развязки начался в январе 2021 года

Накануне в уфимской мэрии заявили о том, что на участке проспекта Салавата Юлаева до начала апреля вводится ограничение движения на въезд и выезд из города. Речь идет об автомобильной развязке на пересечении «Салаватки» и улицы Заки Валиди. Дорогу там будут перекрывать с 00:00 до 05:00 часов каждую ночь до 31 марта включительно.

В уфимской мэрии подчеркнули, что автомобилистам следует выбрать альтернативные варианты проезда. Например, перекрытый участок можно объехать по улице Сочинская. При движении на въезд необходимо подняться на нее и также спуститься на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд ремонтируемый участок можно объехать по улице Заки Валиди.

Фото: мэрия Уфы

Напомним, автомобильную развязку на пересечении улицы Валиди и проспекта Салавата Юлаева начали ремонтировать в начале января этого года. Власти Башкирии обещают, что ремонт завершится уже этой осенью.