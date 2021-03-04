Башкирский «Торатау» вошел в число 16 кандидатов на включение в сеть геопарков ЮНЕСКО

фото: Радий Хабиров // vk.com

Башкирский геопарк «Торатау» вошел в шорт-лист из 16 кандидатов на включение в Глобальную сеть международной организации ЮНЕСКО. Ранее такой статус уже получил региональный геопарк «Янгантау».

– Мы подали заявку по «Торатау» в ноябре 2020 года, она была в числе сотен других со всех стран мира. Среди всех заявок из России наша стала единственной, прошедшей предварительный отбор, – рассказал глава республики Радий Хабиров.

Он выразил признательность Министерству иностранных дел и его руководителю Сергею Лаврову за поддержку.

Включат ли «Торатау» в Глобальную сеть, станет известно к концу текущего года – после приезда экспертов. Если решение будет положительным, добавил Хабиров, геопарк станет второй территорией в Башкирии и России, которую наделят «высочайшим международным статусом».