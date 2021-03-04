Уфимцы засняли редкое погодное явление

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Минувшим вечером, 3 марта, жители Уфы заметили редкое не только для города, но и вообще метеорологическое явление – снеговую грозу. Во время нее вместе со снегом идет ледяной дождь или так называемая «ледяная крупа». Одновременно с осадками по башкирской столице прогремел глухой гром и засверкали молнии.

– Сверкнуло, как летом, и гром был, я думала, послышалось или машины столкнулись, – цитирует очевидцев издание UfacityNews.ru.

Чаще всего снеговую грозу наблюдают жители Северной Америке. Там по статистике такое происходит порядка шести раз в год.

Напомним, по данным синоптиков в ближайшие выходные погода в республике испортится: ожидается сильный ветер и метель.