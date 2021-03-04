В «БашРТС» сделали перерасчет платежей за отопление 17 тысячам абонентов

17 тысячам жителей Башкирии сделают перерасчет за тепло Фото: Александр ГЛУЗ

В ресурсоснабжающей организации «БашРТС» заявили, что в февральских квитанциях за отопление будет отражен перерасчет платы за декабрь 2020 года. Его увидят «почти 17 тысяч абонентов», подавших соответствующие заявления, следует из сообщения на сайте компании.

– Было получено около 40 тысяч заявлений на перерасчёт. Из них более 6 тысяч не были приняты к рассмотрению из-за наличия задолженности, а 4 тысячи – в связи с тем, что рост начислений относительно ноября оказался ниже 42%, – передали ресурсники.

Там добавили, что прием заявлений на перерасчет платежей за тепловую энергию будет действовать до 15 апреля текущего года.