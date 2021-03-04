Хабиров поздравил женщин Башкирии с наступающим 8 Марта

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Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил женщин республики с наступающим Международным женским днем на сцене уфимского конгресс-холла «Торатау». Сегодня, 4 марта, там состоялся праздничный концерт, на который были приглашены врачи, учителя, воспитатели, многодетные мамы, чиновницы и работницы культуры.

– Дорогие наши красавицы! – начал руководитель региона. – Сердечно, от души поздравляю вас […]! Это прекрасный, самый любимый нами весенний праздник. Каждая из вас заслуживает самых добрых слов. Вы восхищаете нас своим профессионализмом и талантами. Проявляете свои лучшие качества в любом деле.

Хабиров добавил, что женское «душевное тепло» «помогает мужчинам становиться лучше самим и по возможности улучшать этот мир». Глава пожелал жительницам Башкирии, чтобы их всегда оберегала любовь и забота близких.