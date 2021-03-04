В Уфе ищут Артура Гильфанова, который месяц назад вышел из дома и пропал без вести

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В Уфе без вести пропал 32-летний Артур Гильфанов. 28 января текущего года мужчина вышел из своего дома и больше туда не вернулся. В тот же день он перестал выходить на связь с родными и друзьями. Известно, что у него есть ребенок – 6-летняя дочь. О начале поисков горожанина заявили волонтеры организации «Лиза Алерт».

Приметы: рост – 175 см, среднее телосложение, карие глаза, каштановые волосы.

В день пропажи, предположительно, был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении Артура Гильфанова, просят обратиться по номеру 8 (800)700-54-52 («Лиза Алерт») или 112.