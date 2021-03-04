Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Башкирия получила самый крупный президентский грант на поддержку НКО

Республике выделят 74,85 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Башкирия получила 74 млн рублей на развитие НКО

Башкирия получила 74 млн рублей на развитие НКО

Башкирии выделят 74,85 млн рублей на поддержку некоммерческих организаций в рамках грантов президента России. Республика получит самую крупную сумму среди других регионов страны. Об этом 4 марта сообщил глава республики Радий Хабиров.

– ...наконец-то мы шаг за шагом начинаем методично выигрывать федеральные гранты и конкурсы, – написал руководитель Башкирии. – Лучший в России результат мы получили по итогам заявочной кампании на гранты Президента России.

Хабиров поблагодарил за работу Фонд содействия гражданскому обществу. По данным чиновника, с 2019 года республика направляла по 140 млн рублей на поддержку НКО, в текущем году объем гранта увеличен на 30 млн рублей.