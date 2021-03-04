Башкирия получила самый крупный президентский грант на поддержку НКО

Башкирия получила 74 млн рублей на развитие НКО

Башкирии выделят 74,85 млн рублей на поддержку некоммерческих организаций в рамках грантов президента России. Республика получит самую крупную сумму среди других регионов страны. Об этом 4 марта сообщил глава республики Радий Хабиров.

– ...наконец-то мы шаг за шагом начинаем методично выигрывать федеральные гранты и конкурсы, – написал руководитель Башкирии. – Лучший в России результат мы получили по итогам заявочной кампании на гранты Президента России.

Хабиров поблагодарил за работу Фонд содействия гражданскому обществу. По данным чиновника, с 2019 года республика направляла по 140 млн рублей на поддержку НКО, в текущем году объем гранта увеличен на 30 млн рублей.