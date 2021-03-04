Житель Башкирии выбросил подругу с девятого этажа, а спустя год после убийства снял с ее карты 20 тысяч рублей

Фото с места происшествия // vk.com

Житель башкирского города Ишимбая выбросил свою подругу из окна 9-го этажа и снял с ее карты 21 тысячу рублей. Ранее районный суд уже приговорил 32-летнего мужчину к 15 годам «строгача», однако тот попытался обжаловать этот вердикт в вышестоящей инстанции. Верховный оставил приговор без изменений, а апелляцию – без удовлетворения.

– Днем в июле 2019 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей знакомой вытолкнул её в открытое окно 9 этажа и скрылся с места происшествия. Потерпевшая скончалась на месте от падения с высоты, – рассказали в прокуратуре.

В мае прошлого года осужденный также похитил с банковской карты погибшей 21 тысячу рублей, которые потратил на себя. Свою вину в убийстве мужчина не признал, заявив, что знакомая сама случайно сорвалась с окна.

Ранее «КП-Уфа» писала про этот инцидент. Погибшей на момент смерти было всего 29 лет. Она работала воспитательницей в детском саду.