Башкирские муниципалитеты смогут оперативнее реагировать на ЧС

Парламент Башкирии дал муниципалитетам возможность более оперативно реагировать на ЧС

Депутаты башкирского парламента внесли поправки в закон о местном самоуправлении. Теперь города и районы республики смогут оперативно принимать нормативные правовые акты, связанные с ликвидацией чрезвычайной ситуации.

По словам спикера Госсобрания-Курултая Константина Толкачева, документы, принимающиеся в условиях ЧС, теперь не подвергаются проверке регулирующего воздействия. Эту процедуру обычно проводят, чтобы избежать необоснованных расходов или избыточных запретов.

– [Органы местного самоуправления] принимают решение о введении ЧС муниципального масштаба, о проведении эвакуации, аварийно-спасательных и других неотложных работ. Закон даст возможность муниципалитетам действовать оперативно, – добавил парламентарий.