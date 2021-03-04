Число случаев коронавируса в Башкирии перевалило за 29 тысяч

Положительный тест на ковид за сутки в Башкирии сдали 134 человека

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 29 126 случаев коронавируса. За сутки инфекцию выявили еще у 134 жителей. Об этом 4 марта сообщил региональный оперштаб.

Число жертв COVID-19 в республике увеличилось еще на четырех человек. За все время скончались 288 жителей.

Всего с учета по выздоровлению от инфекции было снято 23 348 пациентов, 182 из них выписались за прошедшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями коронавируса в регионе являются 5 490 человек: 268 находятся под наблюдением врачей в больницах, еще 5 222 лечатся дома – они переносят ковид в легкой форме.