В Уфе в больнице скончался администратор популярного городского паблика

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Поздним вечером, 1 марта, на трассе М-5 под Уфой, около кемпинг-кафе, произошла смертельная авария. 32-летний житель Юматово за рулем ВАЗ-2115 столкнулся с припаркованной на обочине снегоуборочной машиной. В результате ДТП на месте скончался 35-летний водитель снеугоуборщика Volvo, который в момент столкновения чистил спецтехнику. Погибшим оказался уфимец Артем Куликов, у него остались жена и трое детей.

Жуткая авария произошла на трассе М-5 в районе кемпинг-кафе в Уфимском районе Башкирии

В тот вечер водителя отечественной легковушки с различными травмами доставили в больницу. В ночь на четверг, 4 марта, он скончался. Как стало известно «КП-Уфа», им оказался администратор популярного в Уфе городского сообщества в социальных сетях Руслан Магасумов. У него остались супруга и малолетний сын. Похороны молодого отца пройдут в его родной деревне Юматово, в субботу, 6 марта.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибших в аварии мужчин.