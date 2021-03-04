Средняя зарплата за декабрь в Башкирии превысила 50 тысяч рублей – Башстат

Средняя зарплата в среднем за 2020 год сложилась в размере 38 706 рублей

Башстат высчитал среднемесячную начисленную заработную плату в Башкирии в декабре 2020 года. Она составила 50,6 тысяч рублей. По сравнению с предыдущим месяцем, ноябрем, рост составил 12 тысяч рублей или 32,2%.

– Значительный рост заработной платы по сравнению с ноябрем […] произошел в связи с выплатой премии по итогам работы за год, единовременных выплат и вознаграждений, – пояснили в статистическом ведомстве.

Аналитики также показали, как в течение 2020 года в республике менялся размер заработной платы: январь (35 783 рубля), февраль (35 570), март (36 571), апрель (37 123), май (37 889), июнь (40 278), июль (38 271), август (37 854), сентябрь (38 357), октябрь (38 324), ноябрь (38 396), декабрь (50 612).

Средняя зарплата в среднем за 2020 год сложилась в размере 38 706 рублей.