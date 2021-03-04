В Башкирии в конце рабочей недели ухудшится погода, сообщили синоптики

На выходных погода в Башкирии будет умеренно морозной Фото: Алексей ФОКИН

В Башкирии в конце текущей недели ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили синоптики Башгидромета. Специалисты отметили, что «по республике наблюдается неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением атмосферных фронтов». Из-за этого периоды со снегом и метелью чередуются с периодами без осадков.

Завтра, 5 марта, к территории региона сместится теплый фронт северного циклона, который принесет с собой снег, в том числе и мокрый, метели и сильный ветер – до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем повысится до 0, -5°. На выходных погода в Башкирии будет умеренно морозной: ночью -14,-19°, при прояснениях до -24°, днем -7,-12°. 8 марта в республике ожидается снег и метель.