В Уфе при передаче полумиллионной взятки сотруднику ФСБ задержан директор коммерческой фирмы

фото: СК РБ

В Уфе во время передачи взятки в полмиллиона рублей сотруднику ФСБ был задержан 50-летний директор коммерческой фирмы. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

– Директор организации, занимающейся реализацией нефтепродуктов, в отношении которого проводились проверочные мероприятия органами МВД и ФСБ, предложил одному из сотрудников ФСБ взятку в размере 500 тыс. рублей за прекращение в отношении него проверочных мероприятий и дальнейшее покровительство в предпринимательской деятельности, – озвучили в СК РБ мотивы преступления.

Сотрудник силового ведомства предупредил предпринимателя о незаконности предложения, однако тот продолжал настаивать. В конечном счете мужчину задержали при передаче денег. СК по Ленинскому району Уфы возбудил против подозреваемого уголовное дело о «даче взятки в крупном размере». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.