В Уфе при столкновении двух автобусов на остановке пострадали 4 человека

фото: ГИБДД РБ

В Уфе днем 3 марта на остановке «Спортивной» по проспекту Октября при столкновении двух автобусов «ПАЗ» пострадали четыре пассажира.

Как рассказали в ГИБДД республики, 22-летний уфимец на пассажирской машине, следовавшей по 272 маршруту, при подъезде к остановке врезался в 266-й автобус, который стоял во время высадки пассажиров. В первом «ПАЗе» находилось три пассажира, во втором – 12.

– С первой маршрутки обратились за медицинской помощью 15-летняя девочка и 48-летняя женщина. Со второго ПАЗа пострадали 29-летний мужчина и 63-летняя женщина, – добавили в Госавтоинспекции.

Инспекторы ГИБДД составили акт из-за рыхлого снега на проезжей части – по всей видимости, неубранная дорога могла стать одной из причин происшествия.