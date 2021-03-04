Медикам в Башкирии сократили коронавирусные выплаты

Глава Башкирии Радий Хабиров изменил размер стимулирующих выплат медикам, работающим с больными COVID-19. Документ опубликован на портале правовой информации накануне, 2 марта, и вносит в коррективы в указ от 18 марта 2020 года.

Согласно поправкам, отменяются стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Их размер ранее составлял от 2,5 до 25 тысяч рублей для врачей и младшего медицинского персонала.

Сокращается также и размер дополнительных выплат работникам из республиканского бюджета. За работу в стационарах с пациентами с коронавирусом будут теперь платить за смену тысячу рублей вместо 1,4 тысяч рублей, медсестры – 600 рублей вместо 700 рублей, санитары – 200 рублей вместо 300 рублей.